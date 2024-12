H-FARM, Miroglio fa domanda di arbitrato: soci minoranza vogliono fermare l'aumento di capitale

H-FARM

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan, rende noto che in data 24 dicembre 2024 ha ricevuto formale notifica di domanda di arbitrato, da parte dell, e degli azionisti Lumar, Carryllon Invest, Marco Consonni, Giorgio Consonni, Alessandro Consonni, Eastern Star, Odissea, Value Investors, Massimo Dell’Acqua, Sinv Holding e Marvit, titolari complessivamente di una partecipazione al capitale sociale della Società, rappresentata da n. 35.036.497 azioni pari al 17,50% del capitale sociale della Società, i quali hanno impugnato la delibera dell’assemblea straordinaria dello scorso 12 novembre che ha attribuito al consiglio di amministrazione una delega per aumentare il capitale sociale per un massimo di Euro 15 milioni in via scindibile e progressiva a pagamento, da offrire in opzione modificando di conseguenza lo statuto sociale.La Domanda, spiega una nota, è volta a richiedere l’annullamento della delibera.