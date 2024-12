Italgas, accordo con Azerigas per la digitalizzazione della rete

Italgas

(Teleborsa) -del Gruppo, consolida la propria presenza internazionale grazie a una partnership strategica con Azerigas Production Union, la società del gruppo SOCAR responsabile della distribuzione e fornitura di gas naturale nella Repubblica dell’Azerbaigian che serve circa 2,6 milioni di utenti.L’accordo tra le due Società punta a supportare Azerigas nel suo percorso di trasformazione digitale, con l’implementazione di avanzate tecnologie per la rilevazione delle dispersioni di gas e un servizio di consulenza strategica digitale.Tra le principali attività offerte da Bludigit, il servizio di Gas Leak Detection con Picarro, attualmente la tecnologia più all’avanguardia nel campo delle attività di monitoraggio delle reti gas che consente di indentificare in modo preciso e tempestivo le dispersioni. Utilizzando due veicoli equipaggiati con avanzati gas analyser già operativi a Baku saranno monitorati oltre 2.400 chilometri della rete di distribuzione del gas nella capitale azera. Si tratta di un’attività strategica che contribuirà alla riduzione delle emissioni fuggitive, al miglioramento della sicurezza delle infrastrutture e alla sostenibilità complessiva del sistema.” ha dichiarato. “Grazie alle nostre tecnologie all’avanguardia e alle competenze consolidate, Azerigas potrà affrontare con efficacia le sfide della modernizzazione, individuando le eventuali dispersioni con una precisione molto accurata, rafforzando ulteriormente la sicurezza delle proprie infrastrutture. Si tratta di un progetto strategico che contribuirà in modo significativo alla trasformazione digitale di Azerigas e alla gestione del network in maniera sempre più sostenibile”.