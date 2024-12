SVAS Biosana, assemblea delibera disposizione azioni proprie e modifiche statutarie

Svas Biosana

(Teleborsa) - L’Assemblea degli Azionisti di, primario operatore del settore sanitario quotato su Euronext Growth Milan,, ha conferito al Consiglio di Amministrazioneper un periodo di 18 mesi dall’odierna Assemblea, in una o più volte, fino ad un numero massimo non superiore al 20% del capitale sociale e non superiore a 1.000.000 di euro.L’Assemblea ha inoltre deliberato che le operazioni di acquisto di azioni proprie siano effettuate sul sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan a un corrispettivo né inferiore né superiore di oltre il 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nell’ultima seduta di Borsa precedente ogni singola operazione.In Sede Straordinaria, l’Assemblea ha deliberato disociale, relativo all’intervento e voto in Assemblea.