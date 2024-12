Ecosuntek approva operazione infragruppo cessione progetti Deaway a Enrit

Ecosuntek

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili e player di riferimento nella power generation, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha esaminato ed, avente ad oggettodelle intere partecipazioni di Deaway in- Enrit Solar Bisignano 1, Enrit Solar Scalea 1, Enrit Solar Scalea 2 e Enrit Solar Camigliatello 1 - proprietarie complessivamente di autorizzazioni alla realizzazione di impianti per la produzione di, della complessiva potenza di. Il programma prevede che i Progettialla rete elettrica nazionaleL’Operazione portata all’attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società vede protagoniste, da un lato, Enrit, il cui 51% del capitale sociale è detenuto da Ecosuntek e, dall’altro lato, Deaway la quale è parte correlata della Società, in quanto, sebbene detenga una partecipazione in Enrit di minoranza - pari al 49 % del capitale sociale - lo Statuto sociale di Enrit prescrive per l’assunzione di delibere, sia assembleari che consiliari, il voto favorevole del socio di minoranza su alcune delle materie rilevanti per l’operatività societaria, inoltre è membro del Consiglio di Amministrazione di Enrit, il soggetto che è ai vertici della catena di controllo di Deaway.Per la cessione delle partecipazioni in esame, le parti hanno, titolari di una potenza autorizzata di 23 MWp, ad un. In ordine alla modalità di pagamento del Prezzo, Enrit e Deaway hanno concordato che:dalla data di sottoscrizione degli atti di compravendita delle quote societarie Enritcorrisponderà a Deaway 1.430.849,96 euro. Il saldo della residua somma del Prezzo pari ad 3.450.000 euro dovrà, anch’esso essere anch’esso essere corrisposto entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione degli atti di compravendita delle quote.