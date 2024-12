Expert.ai acquista ramo d'azienda da Finix Technology Solutions

Expert.ai

(Teleborsa) -, società leader nell’implementazione di soluzioni enterprise di intelligenza artificiale, ha sottoscritto in data odierna con Finix Technology Solutions, società attiva, tra l’altro nello sviluppo, produzione, acquisto, vendita, importazione, esportazione, spedizione, manutenzione e assistenza tecnica di prodotti elettronici (hadware) e di programmi per elaboratori (software), nonché nella consulenza in relazione alla digital transformation (“Finix”), gli accordi vincolanti relativi ad un’operazione avente ad oggetto l’acquisto da parte di Expert.ai di un ramo d’azienda di titolarità di Finix, e la sottoscrizione di un contratto commerciale per la commercializzazione da parte di Finix dei prodotti di Expert.ai.Poiché Finix è parte correlata di Expert.ai, l’Operazione, spiega una nota, e` stata approvata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate., ha commentato: "Questa operazione rappresenta un passo nel nostro percorso di crescita. Con l'acquisizione del ramo d'azienda di Finix, otteniamo accesso diretto a una base clienti principalmente nel territorio della sede operativa della stessa, creando l'opportunità di proporre le nostre soluzioni di intelligenza artificiale e sviluppare nuove opportunità di business. Inoltre, l'accordo commerciale genera importanti sinergie, tra chi offre soluzioni hardware per la creazione di Data Center a supporto dell’intelligenza artificiale e l’offerta delle nostre tecnologie per l’implementazione delle soluzioni di A.I. Siamo certi che questa combinazione di acquisizione di ramo d’azienda e partnership rappresenti un motore di crescita sostenibile per expert.ai e per tutti i nostri stakeholder".