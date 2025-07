Confinvest acquista ramo di azienda Dierre per oltre 7 milioni di euro

Confinvest

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella negoziazione di oro fisico da investimento, ha sottoscritto conunper l'acquisizione deldella società Dierre adibito all'attività di commercio ed alla compravendita di metalli preziosi (oro, argento, platino e palladio sotto forma di monete, barre, lingotti e lamine) e alla commercializzazione di monete d'oro da investimento. In particolare, Confinvest si è impegnata ad acquistare il ramo a unNel contesto dell'acquisizione si prevede la proposta di sottoporre all'assemblea degli azionisti di Confinvest l'approvazione di: unsociale inscindibile a pagamento, con, per un importo di 1 milione di euro, riservato a Dierre; un aumento di capitale sociale scindibile a pagamento, per un importo pari a massimi 2,5 milioni di euro, comprensivo di sovrapprezzo, da offrireagli azionisti della società.La sottoscrizione dell'aumento di capitale in opzione è interamente garantita dall'e da un, si legge in una nota. Resta al riguardo inteso che la società dovrebbe far fronte, con mezzi propri, al pagamento di eventuali ammontari che non fossero infine corrisposti dai summenzionati garanti.Il CdA di di Confinvest ha deliberato di stabilire inunitario delle azioni di nuova emissione rivenienti sia dall'aumento di capitale riservato, sia dall'aumento di capitale in opzione.Il ramo d'azienda comprenderà il, di cui due risorse dedicate all'attività commerciale, una alla gestione della compliance, una alla funzione amministrativa-contabile e una alla funzione logistica.L'operazione mira a incrementare i ricavi attraverso l'ampliamento della base clienti e l'ingresso in nuovi mercati, anche esteri. Inoltre, l'integrazione permetterà un miglior presidio del magazzino di oro, ottimizzando la logistica e rendendo più efficiente la gestione delle scorte. L'unione dei due business rafforzerà la riconoscibilità dei brand, favorendo anche attività di cross-selling e up-selling tra le rispettive clientele. Tali sinergie contribuiranno ad aumentare la quota di mercato dell'emittente e una maggiore redditività, con