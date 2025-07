Cyberoo incorpora MFD e acquista ramo azienda controllante Cyberoo Globl

Cyberoo

(Teleborsa) -, a seguito dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti avvenuta in data odierna, comunica di aver, interamente controllata.La fusione, che mira adel Gruppo con conseguente riduzione dei costi e maggiore efficienza gestionale, non prevede aumento di capitale sociale né la determinazione di un rapporto di cambio, e rientra nella procedura semplificata, in quanto l’Emittente detiene il 100% della società incorporanda.Sempre in data odierna, è stato sottoscritto l'atto notarile per laper un corrispettivo pari a. Il Ramo D’Azienda è attivo nello sviluppo, ingegnerizzazione e fornitura di servizi esoluzioni software, con particolare focus su innovazione tecnologica, trasformazione digitale e cybersecurity e comprende, tra l’altro, rapporti di lavoro, asset strumentali, contratti di fornitura IT in essere con altre società del Gruppo e l’avviamento.L’ingresso del Ramo D’Azienda nel perimetro di Cyberoo costituisce undi quanto fa già Cyberoo in ambito di sicurezza informatica e consentirà inoltre di fornire un supporto alle attività di sviluppo e gestione continua di, servizio proprietario già operativo dal 2024 e oggi sempre più centrale per la strategia di crescita e posizionamento competitivo nel mercato della cybersecurity.