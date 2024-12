Processo Penale Telematico, AIGA: "Necessario garantire funzionalità sistema"

(Teleborsa) - ", in attesa di esaminare il testo delle modifiche dell’articolo 3 D.M. n. 217/2023, prende atto della preannunciata decisione del ministero della Giustizia dil’entrata in vigore dell’relativi all’udienza preliminare, ai riti speciali (ad eccezione del rito direttissimo) e al dibattimento, prevedendo, al contempo, laper quelli relativi al rito direttissimo e sino al 31 dicembre 2025 per quelli relativi ai procedimenti cautelari e, per i soli magistrati, alla fase delle indagini preliminari”. Lo afferma il"La nostra associazione è da sempre, consapevole dei benefici che ne derivano", sottolinea Foglieni, aggiungendo che ""tale cambiamento comporta, tuttavia, un approccio interdisciplinare che deve: dalleaidegli uffici giudiziari, dalladel personale alla collaborazione tra le istituzioni e, ovviamente, dalla"."Per tale motivo, in questo ulterioredel Processo Penale Telematico, è didel sistema al fine di evitare, in caso di malfunzionamento, di pregiudicare il diritto di difesa, prevedendo, in quest’ultimo caso, la possibilità per gli avvocati di”.