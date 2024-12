Erfo, accordo vincolante per l'acquisto di Fit&Go

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, PMI innovativa e società benefit integrata su tutta la filiera del settore nutraceutico, ha sottoscritto un accordo vincolante per l’acquisizione del 51% di Fit&Go, società attiva dal 2015 e specializzata nello sviluppo in franchising di fitness boutique, nelle quali si offrono allenamenti tailor-made attraverso l’impiego di macchinari tecnologicamente avanzati ed il supporto di personale altamente qualificato, per garantire ai clienti risultati ottimali in tempi ridotti.Fit and Go durante l’esercizio 2023 ha registrato ricavi per 1,7 milioni di euro ed un EBITDA di 460 mila euro, con un EBITDA margin del 27% e PFN (cassa netta) di circa 191 mila euro.L’Operazione, spiega una nota, prevede al, l’acquisto da parte di Erfo di unadella Target, in via proporzionale dai soci che compongono l’attuale compagine societaria; e all’interno di un periodo di tempo determinato dall’approvazione del bilancio del 31 dicembre 2027 di Fit and Go, l’acquisto da parte di Erfo deldella Target, mediante opzioni di acquisto e vendita (di seguito anche “opzioni call e put“) in capo, rispettivamente, a Erfo e ai soci venditori.L’Operazione prevede altresì che(per mezzo della holding CAMPAS85) ed oggi Amministratore Unico della Target, rivestirà per il triennio 2025-2027 il ruolo di Amministratore Delegato in un Consiglio di Amministrazione composto anche dae Daniele Travisano, CFO e Investor relations manager di Erfo, al quale verranno conferite le deleghe all’amministrazione ed al controllo di gestione.. L’Operazione non è soggetta a condizioni sospensive.