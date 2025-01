Punta al rialzo la performance dei mercati europei. Spicca il settore petrolifero

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, nella prima sessione del nuovo anno. Sono. Sul fronte macroeconomico, l'attenzione è oggi rivolta al Purchasing Managers Index (PMI) manifatturiero dell'Eurozona per il mese di dicembre.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,04%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Il(Light Sweet Crude Oil) si attesta sui valori della vigilia a 71,98 dollari per barile.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +115 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con ilpari al 3,51%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,54%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,25%, e senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.Ilmostra un guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,69%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 36.638 punti. Leggermente positivo il(+0,55%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso il(+0,56%).di Milano, troviamo(+2,99%),(+2,30%),(+1,80%) e(+1,54%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,58%.del FTSE MidCap,(+2,48%),(+1,89%),(+1,64%) e(+1,45%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,03%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,71%.