ING paga 0,161 euro per azione cash come parte della distribuzione agli azionisti

ING

(Teleborsa) - Il gruppo bancario olandese, come parte della distribuzione fino a 2,5 miliardi di euro agli azionisti come annunciato il 31 ottobre 2024. L'importo per azione è stato determinato in base al pagamento totale in contanti di 500 milioni di euro e ai 3.096 milioni di azioni ordinarie in circolazione al 31 dicembre 2024.Oltre al pagamento in contanti, la distribuzione consiste anche in unche è attualmente in fase di esecuzione e dovrebbe concludersi entro e non oltre il 30 aprile 2025. Lo scopo della distribuzione è di far convergere il rapporto CET1 verso l'obiettivo di circa il 12,5%.