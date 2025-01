Italia al CES 2025: debutta la filiera italiana delle tecnologie CCAM

(Teleborsa) - La filiera italiana della mobilità connessa e delle tecnologie avanzate di guida autonoma farà il suo debutto al, dalL’area espositiva collettiva, organizzata dain collaborazione con, metterà in mostra l’eccellenza tecnologica italiana nel settore automotive.L’area espositiva ICE Agenzia-ANFIA-AICA ospiterà ladotata dell’per la guida autonoma sviluppato dai ricercatori del Politecnico di Milano, un progetto avanguardistico diin cui le più avanzate tecnologie di guida autonoma sono integrate in un’auto sportiva, un’icona di innovazione e performance. I visitatori potranno quindi fare esperienza di un’eccezionale combinazione di ingegneria, design e innovazione che riflette e anticipa il futuro della mobilità e rappresenta uno dei massimi contributi dell'eccellenza italiana alla tecnologia dei veicoli driverless.Il sistema delsi suddivide in 4 moduli principali. Il: attraverso processi di machine learning e l’addestramento di reti neurali (modelli matematici ispirati al cervello umano) consente di individuare l’ambiente circostante dai dati raccolti dai sensori. La percezione garantisce il- come pedoni, veicoli e segnali stradali – in modo sicuro ed efficiente. Il. La tecnologia di guida autonoma si basa sull’utilizzo dei dati ottenuti da sensori GNSS, che permettono al veicolo di ottenere informazioni dal satellite e costruire la sua posizione all’interno di una mappa definita. Insomma, il veicolo è in grado, a questo punto, di sapere dove si trova nel mondo. Seguono ai primi due, iovvero quelli che definiscono come il veicolo sia in grado di seguire una traiettoria e, infine, di, regolando la velocità ed evitando gli ostacoli sul suo percorso.Nell’area espositiva verrà data v, entrambeche introducono sul mercato automotive tecnologie digitali altamente innovative volte a migliorare l’esperienza di guida di veicoli ad alte prestazioni. Tramite l', HMDrive permette ai conducenti di vedere le informazioni di guida più utili direttamente sovrapposte alla strada, migliorando la sicurezza ed esperienza di guida. Ciò è possibile grazie ad avanzati algoritmi proprietari necessari per il calcolo preciso della posizione delle informazioni virtuali. La tecnologia di HMDrive è versatile per poter essere utilizzata su qualsiasi veicolo (auto, camion, trattori, auto sportive). La prima applicazione che HMDrive sta sviluppando è chiamata "AR visual coach", in grado di aiutare i piloti di auto sportive a migliorare la performance di guida in circuito tramite la visualizzazione 3D di riferimenti di traiettorie, punti di frenata, curve e dati del veicolo.Infine, presso lo, sarà possibile conoscere nel dettaglio, attraverso un video esplicativo, ilpiattaforma tecnologica per la mobilità sostenibile, connessa e autonoma realizzata in Italia, nella Regione Campania, da ANFIA- Automotive, ente di ricerca di ANFIA, con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato.Ilin ambiente reale di sperimentazione tecnologica in diversi campi complementari, dove grandi e piccole imprese del settore automotive e delle telecomunicazioni lavorano in sinergia allo sviluppo di nuove soluzioni, materiali e componentistica intelligente per la mobilità di domani, un esempio concreto di smart city e il primo esempio in Europa di piattaforma tecnologica integrata con strade urbane ed extraurbane intelligenti.Una smart road urbana ed extra urbana è infatti destinata a testare le più avanzate soluzioni legate allaNuovi sistemi di monitoraggio di traffico e di infrastrutture, materiali innovativi per auto più sicure e leggere, tecnologie per l’elettrificazione e la transizione ecologica del settore, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, soluzioni per l’erogazione di servizi di infomobilità e manutenzione intelligente sono materia dei 16 progetti di ricerca e sviluppo, progetti di sperimentazione dei modelli e di innovazione derivata sviluppati da Borgo 4.0, in cui sono coinvolte tutte le principali traiettorie del futuro dell’automotive.Borgo 4.0 dimostra come, portando innovazione e sostenibilità a misura di comunità, un modello replicabile anche in contesti urbani più ampi, sia in Italia che a livello internazionale.L’auspicio di ICE Agenzia, ANFIA e AICA è di far seguire a questa, una serie di future partecipazioni di successo che possano coinvolgere sempre più realtà italiane in grado di esprimere i più importanti avanzamenti delle tecnologie CCAM (Connected, Cooperative & Automated Mobility).