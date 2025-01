Saldi invernali, Confcommercio: 6 italiani su 10 sono pronti agli acquisti

(Teleborsa) - Da domani, sei italiani su dieci sono pronti per la caccia allo sconto. Quasi il 49% degli acquirenti approfitterà dei saldi per acquistare un articolo desiderato da tempo, con una maggiore propensione tra i consumatori più giovani. La percentuale di chi prevede di spendere di più rispetto al 2024 è in aumento, passando dal 20,2% al 22,1%. Circa il 68% dei consumatori acquisterà sia nei negozi fisici sia online. Questi i risultati principali dellsui comportamenti d'acquisto dei consumatori e sulle dinamiche del settore retail ai prossimi(93,9%) rimane la categoria più popolare, seguita dalle(76,0%) e dalla(40,7%). In calo la percentuale di consumatori che utilizzerà iper cercare articoli in saldo, dal 37% del 2024 al 31,4% di quest'anno.dato confermato dal 77,6% delle imprese che segnalano un ritardo nell'inizio della domanda di abbigliamento invernale. Il 53% compra durante i saldi solo ciò di cui ha effettivamente bisogno. Il 19% ha come priorità la qualità del prodotto indipendentemente dalla percentuale di sconto. Le imprese prevedono che durante i saldi di gennaio 2025 il numero di clienti nei negozi sarà simile a quello del gennaio 2024, senza aspettarsi un aumento significativo.. I saldi continuano a rappresentare un'opportunità per le imprese di acquisire nuovi clienti, con quasi il 58% che si aspetta visite da nuovi acquirenti. Inoltre, il 78,2% delle imprese prevede che i saldi invernali incideranno fino al 20% sulle vendite annuali complessive. Il 43,4% delle imprese retail della moda ha subito nel 2024 una contrazione dei ricavi rispetto al 2023. Oltre 8 imprenditori su 10 approvano l'introduzione di una data unica di inizio saldi in tutta Italia.