Energia, Mase: "Nascono punti operativi nei territori per diffusione CER"

(Teleborsa) - Il, in collaborazione con, avvia i primia livello nazionale: sono punti operativi aperti al pubblico, di supporto ai territori sulle energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, con particolare attenzione allo sviluppo alle Comunità Energetiche Rinnovabili."Il progetto – spiega il ministero in una nota – mira a integrare il lavoro già svolto a livello centrale dal MASE e dal Gestore dei Servizi Energetici per affermare il, che il governo ha promosso mediante una tariffa incentivante sull'energia prodotta e autoconsumata, cui si può aggiungere, nei comuni sotto i cinquemila abitanti, un contributo in conto capitale a valere sulle risorse PNRR"."Questo progetto – afferma il ministro– potrà dare un'ulteriore spinta alla conoscibilità e all'affermazione delle CER come modello vincente di produzione e condivisione di energia rinnovabile"."Grazie al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica questo progetto – dichiarapone l'Italia in una posizione di avanguardia rispetto alla sperimentazione di punti di connessione tra le grandi policy nazionali e le attività che devono essere svolte territorialmente. Un lavoro – quello di collegamento tra le politiche nazionali e i territori – che è nel DNA delle agenzie energetiche locali".