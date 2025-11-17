Ecosuntek, nei 9M25 produzione energia elettrica in calo ma vendita di energia e gas in netto aumento

Ecosuntek

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi 2025 lada impianti di proprietà del Gruppoè stata leggermente inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (- 2,47% a 14.666 MWh). il decremento si deve in particolare allo spegnimento dell’impianto Mowbray in seguito al furto di cavi in rame, evento che ha determinato nel terzo trimestre un calo della produzione dello stesso pari al 66% (-249 MWh).Lerisultano raddoppiate a 862.586 MWh, grazie al contributo apportato da Eco Trade (“volumi diretti”) e, in secondo luogo, dal canale “Reseller”. Si conferma positiva la performance del canale “volumi collegati”, considerati i crescenti volumi di energia acquistati da +Energia, società del Gruppo attiva nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas.segnano un incremento del 237% a 40.267.821 Smc rispetto al 30 settembre 2024: il significativo aumento registrato dal canale “diretto” beneficia delle efficaci politiche commerciali che hanno consentito ad Eco Trade di allargare la base clienti; i maggiori volumi relativi al canale “collegati”, venduti tramite +Energia, si devono all’entrata a pieno regime delle attività di cross selling sulla clientela della predetta società, costituite da nuove proposte commerciali rivolte al mercato libero.Sia lato energia che gas, anche le numeriche riferite aie airisultano in rilevante incremento, rispettivamente pari a +68% (a 169.294 unità) e +42% (a 39.265 unità) rispetto ai primi nove mesi dell’esercizio precedente. La flessione del dato afferente ai POD “collegati” si stima verrà recuperata nei prossimi mesi grazie alle campagne pubblicitarie attivate nel corso dell’esercizio da +Energia e affidate ad alcuni mass media di rilevanza nazionale.