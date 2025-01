Flowco punta a raccogliere fino a 409 milioni di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, fornitore di soluzioni di ottimizzazione della produzione, sollevamento artificiale e abbattimento del metano per l'industria petrolifera e del gas naturale, ha annunciato un'di 17.800.000 azioni per quotarsi negli Stati Uniti.Ildell'IPO è attualmente previsto tra 21 e 23 dollari per azione, per unamassima di circa 409 milioni di dollari e unadi 2 miliardi di dollari.Gli underwriters avranno un'di 30 giorni per acquistare fino a 2.670.000 azioni aggiuntive da Flowco.Flowco ha presentato domanda per quotare le sue azioni sul New York Stock Exchange () con il simbolo "FLOC".Flowco intende utilizzare i proventi netti per, riscattare determinati interessi azionari da determinati titolari non affiliati e per scopi aziendali generali.J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler ed Evercore ISI agiscono comeper l'offerta.