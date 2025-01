doValue in rally dopo che Kepler Cheuvreux riprende copertura con Buy

doValue

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati, che risulta uno dei migliori titoli dell'intero listino nella giornata odierna dopo che gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno ripreso la copertura con unae unper azione.Il broker francese parla di un "" dopo l' acquisizione del rivale Gardant e l' aumento di capitale di 150 milioni di euro, con un portafoglio post-acquisizione che esprimerà maggiori e margini per l'aumentata esposizione al business non NPL.Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,545 e successiva a quota 1,673. Supporto a 1,417.