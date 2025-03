Italmobiliare, Kepler Cheuvreux taglia target price e conferma Buy

Italmobiliare

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha diminuito aper azione (dai precedenti 37,00 euro) ilsu, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, confermando la".Gli analisti scrivono che, alla fine del 2024, il(+3,5%) ed è rimasto sostanzialmente invariato rispetto alla fine del 2023, dopo la distribuzione di 127 milioni di euro in dividendi (5,7% del NAV). Le performance delle principali società in portafoglio sono state sostanzialmente in linea con le tendenze osservate nei 9 mesi del 2024.In particolare, Italmobiliare ha proposto un(1,75% del NAV), un aumento del 12,5% rispetto al dividendo ordinario del 2023 di 0,80 euro. Kepler ha ridotto il TP poiché considera uno sconto della holding meno ottimistico del 30% (rispetto al 25% precedente).