illimity chiude a 3,75 euro: ben sopra il prezzo dell'OPAS di Banca Ifis

(Teleborsa) -, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, hada. Le azioni hanno terminato la seduta a quota 3,746 euro per azione, in rialzo del 10,63%, mentre il corrispettivo offerto da Banca Ifis, tra azioni e cash, è di 3,55 euro.Banca Ifis ha lanciato un'di illimity per 298 milioni di euro con l'obiettivo di delistare la società da Piazza Affari e creare un player leader nel settore della finanza specializzata per le PMI. Il corrispettivo offerto incorpora un premio del 5,8% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni illimity alla chiusura di ieri, e del 7,9% rispetto alla media ponderata dell'ultimo mese.Le azioni illimity avevano subito un(-30% solamente negli ultimi 12 mesi) e l'istituto stava attraversando un periodo di significativo cambiamento, con il disimpegno dal business degli NPL (dopo anni di magra per il settore) e l'impegno in diverse iniziative tecnologiche.Durante la conference call di presentazione dell'operazione, il CEO di Banca Ifis, Frederik Geertman, ha detto agli analisti che ile "". Per illimity questa è "un'opportunità rispetto al suo percorso stand-alone e considerando la sua esposizione debitoria e la maggiore capacità di reperire liquidità con la fusione con Banca Ifis", ha sottolineato Geertman.