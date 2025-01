Legacoop: "Cultura bene comune, ma servono misure adeguate e un 'Piano Olivetti'"

(Teleborsa) - "Condividiamo gli, ma riteniamo che le misure previste siano ben al di sotto delle necessità di sviluppo equo e coesivo di una filiera strategica per il Paese, capace di generare crescita sostenibile dei territori ed impatti positivi in termini economici e sociali". A dirlo sono, e, commentando l’assegnazione in sede referente, alla Commissione Cultura della Camera, del progetto di conversione in legge del decreto 201/2024 recante misure urgenti in materia di cultura.Gamberini e Barni sottolineano come siano condivisibili gli obiettivi del provvedimento "a fronte della grave crisi che investe la diffusione di una cultura plurale, indipendente e partecipata e delle gravi diseguaglianze che dividono il Paese nelle opportunità di sviluppo e crescita di consapevolezza e competenze". Allo stesso tempo, però, evidenziano l’insufficienza delle misure previste. "Si tratta infatti -affermano- die di alcune misure di semplificazione per lo spettacolo che dovrebbero invece espandersi a tanti ambiti, incluso la gestione di spazi e luoghi della cultura"."Del resto -aggiungono- le scelte della legge di bilancio sembrano contraddire gli annunci, prospettando ennesimi tagli per il settore: oltre 147 milioni in meno nel 2025, 178 nel 2026 e 204 nel 2027, con la spesa che passa dallo 0,4% del PIL nel 2024 allo 0,3%, mai così bassa in Italia, a fronte di una media UE dell’1%"."Auspichiamo pertanto -concludono Gamberini e Barni- che si dia corso ad un vero e proprio ‘, giustamente integrato alle altre misure di sviluppo e coesione delle aree più fragili del paese, che metta in campo una ben più ampia strategia nazionale di lungo periodo, condivisa e partecipata anche con quelle forze sociali ed economiche che, come la cooperazione, rappresentano oggi, sull’esempio olivettiano, un modello virtuoso ed equilibrato di sintesi tra interessi economici e innalzamento della qualità della vita e della socialità, di cui la cultura è elemento essenziale".