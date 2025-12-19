Logistica e trasporto: emanate le tabelle del costo del lavoro

(Teleborsa) - "Si tratta di unper l’intero comparto della logistica e dei trasporti che, per la prima volta,, fortemente voluto dalle cooperative sane del settore che rappresentiamo, impegnate quotidianamente nel rispetto delle regole e dei contratti". È il commento di, all’emanazione, da parte deldelle tabelle del costo del lavoro relative al CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione."Ringraziamo il Ministero -continua Conti- per il lavoro svolto e per l’attenzione dimostrata verso un settore strategico dell’economia. Le tabelle, insieme al CCNL, sono il risultato dell’impegno delle parti sociali, datoriali e sindacali, e costituiscono strumenti fondamentali per rafforzare la regolarità del mercato, contrastare il dumping contrattuale e salariale e valorizzare il lavoro e le imprese di qualità."."Le tabelle del costo del lavoro -sottolineanon rappresentano un semplice atto burocratico. Oltre ad essere un fatto inedito,Non si potrà più fare dumping a spese dei lavoratori, essendo il costo previsto dal Ccnl certificato dal Ministero del Lavoro"."Auspichiamo l’emanazione in tempi brevi delle tabelle degli altri Ccnl recentemente rinnovati -conclude Laguardia- soprattutto per i settori che operano con bandi pubblici, così da avere basi d’asta congrue con il costo del lavoro effettivo e arginare il fenomeno delle gare al massimo ribasso.per rendere l’emanazione strettamente collegata ai rinnovi dei Ccnl".