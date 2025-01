ADNOC Gas assegna 2,1 miliardi di dollari in contratti per potenziare infrastruttura GNL

(Teleborsa) -, società di elaborazione del gas degli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato l'per un impianto di pre-condizionamento del GNL (LPP), impianti di compressione e condotte di trasmissione per fornire materie prime al progetto Ruwais LNG.Il, valutato 1,24 miliardi di dollari per l'LPP, è stato assegnato a un consorzio composto da Engineering for the Petroleum and Process Industries (ENPPI) e Petrojet. Un contratto da 514 milioni di dollari per le condotte di trasmissione è stato assegnato alla China Petroleum Pipeline Engineering Company, mentre Petrofac Emirates svilupperà i nuovi impianti di compressione con un contratto da 335 milioni di dollari."Questi contratti riaffermano l'impegno di ADNOC Gas nel garantire una crescita sostenibile e- ha commentato Fatema Al Nuaimi, CEO di ADNOC Gas - Stiamo investendo in infrastrutture di livello mondiale e tecnologie innovative mentre espandiamo la nostra capacità nella liquefazione del GNL e rafforziamo la nostra posizione di player globale".