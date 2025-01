Directa SIM, risultati record nel 2024. Asset clientela superano 6,6 miliardi di euro

Directa SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel trading online e quotata su Euronext Growth Milan, ha: numero di clienti, asset totali e numero di eseguiti con relativo controvalore economico.La comunità degliche ha scelto Directa ha raggiunto quota 104.551, segnando una crescita del 33,8% rispetto all'anno precedente. Con oltre 26.000in soli 12 mesi, questo rappresenta il più significativo incremento di clienti nella storia della società.Ilha superato i 6,6 miliardi di euro, registrando una crescita del 42,18% rispetto ai circa 4,7 miliardi di euro di dicembre 2023. L'aumento del controvalore degli asset è stato favorito dall'acquisizione di nuovi clienti e dal buon andamento dei listini negli ultimi 12 mesi, che hanno registrato numerosi record.Glinel 2024 sono stati oltre 4,7 milioni, con un aumento del 17,5% rispetto al 2023. Più della metà di questi sono stati eseguiti sui mercati "cash" domestici, che hanno riportato una crescita del 23,7%. Inoltre, il controvalore complessivo dell'intermediato sui titoli "cash" ha superato i 36 miliardi di euro, con un incremento del 21,5% rispetto al 2023.Significativa è stata anche la crescita degli eseguiti nelche ha riportato un aumento del 76% rispetto al 2023, trainata dal successo delle iniziative di Directa come "fee zero" e i PAC. Contestualmente, si è registrato un rinnovato interesse per i mercati USA, che hanno segnato una crescita pari al 51,9% del numero di eseguiti rispetto al 2023."Le performance di Directa nel 2024 sono il risultato di un grande impegno e certificano che la società ha saputo intercettare in maniera efficace le tendenze di un mercato in forte evoluzione e le esigenze di una comunità sempre più numerosa - ha detto l'- Il successo è merito di un gruppo instancabile di professionisti che ogni giorno lavora con enorme passione, per far sì che Directa continui ad essere il punto di riferimento per gli investitori autonomi in Italia, come avviene da 30 anni a questa parte".