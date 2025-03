Fineco, a febbraio la raccolta netta supera 1,2 miliardi. Nuovo record clienti

Fineco

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio la raccolta netta diha superato 1,2 miliardi di euro (+45% da € 845 milioni di un anno fa) e isuperando quota 20mila, dopo il massimo storico già toccato lo scorso mese.I dati "confermano l’ulteriore accelerazione della crescita di Fineco, sempre più piattaforma di riferimento dei clienti per ogni esigenza finanziaria". L’asset mix vede una rilevante componente gestita pari a € 449 milioni (+67% da € 269 milioni di febbraio 2024), con la raccolta retail di Fineco Asset Management a € 334 milioni a fronte di deflussi dai prodotti assicurativi per € -79 milioni. La raccolta amministrata si attesta a € 764 milioni mentre la diretta è positiva per € 11 milioni.L’accelerazione dell’attività da parte dei clienti sulla piattaforma ha inoltre spinto i ricavi del brokerage nel mese di febbraio a circa € 25 milioni1, in rialzo di oltre il 40% a/a e registrando il secondo miglior mese di sempre. Da inizio anno i ricavi sono pari a € 46 milioni 1 (+35% a/a)., dichiara: “L’avvio brillante di Fineco nel nuovo anno si riflette in dati di raccolta particolarmente positivi per febbraio, mese che ha evidenziato un forte interesse della nostra clientela sia per le soluzioni gestite proposte dalla nostra Rete di consulenti finanziari, sia nei confronti delle opportunità di investimento accessibili tramite la piattaforma di brokerage. Il modello di business di Fineco si sta confermando così particolarmente attrattivo, come dimostra lasensibile e prolungata accelerazione nel numero di nuovi clienti: il nuovo massimo storico registrato nel corso del mese non rappresenta quindi un episodio, ma una tendenza in grado di consolidarsi ulteriormente. A questo si aggiunge il contributo di Fineco Asset Management, particolarmente attiva nel proporre soluzioni innovative con l’obiettivo di avvicinare la clientela ai mercati azionari e alle possibilità aperte dai prodotti passivi”.Fineco Asset Management nel mese di febbraio ha registrato € 334 milioni di raccolta retail, portando la raccolta da inizio anno a € 549 milioni. Le masse complessive di FAM si attestano a € 37,9 miliardi: € 25,9 miliardi nella componente retail (+26% a/a) e € 12,1 miliardi in quella istituzionale (+10% a/a). L’incidenza della componente retail rispetto al totale AUM della Banca è salita al 38,1% rispetto al 34,7% di un anno fa.Il Patrimonio totale è pari a € 144,6 miliardi, rispetto a € 125,5 miliardi di febbraio 2024 (+15%). In particolare, le masse del Private Banking si attestano a € 71,1 miliardi da € 58,0 miliardi di un anno fa (+22%).Nel mese di febbraio sono stati acquisiti 20.119 nuovi clienti (+61% a/a), registrando il miglior risultato mensile di sempre della Banca che porta il numero di nuovi clienti da inizio anno a 38.900 (+46% a/a). Il numero dei clienti totali al 28 febbraio 2025 è di 1.685.960.