Incendi Los Angeles, Morningstar DBRS: perdite assicurative significative, fuga delle compagnie

(Teleborsa) - Gli incendi boschivi che stanno bruciando attualmente a Pacific Palisades, Eaton, Hurst e altri quartieri di Los Angeles causeranno "". Lo scrive Morningstar DBRS, ricordando che gli incendi hanno già bruciato più di 1.100 case e minacciano più di 28.000 strutture aggiuntive, secondo i vigili del fuoco locali.Le stime preliminari indicanoa seconda del numero finale di proprietà colpite dagli incendi boschivi. A titolo di confronto, l'incendio di Woolsey del 2018, che ha distrutto 1.643 strutture appena a nord di Los Angeles, ha causato più di 6 miliardi di dollari di danni alla proprietà.Morningstar DBRS prevede che gli incendi boschivi in ??corso avranno un "immobiliari attivi nel mercato californiano, con l'impatto in qualche modo mitigato dal loro utilizzo della riassicurazione e dal loro elevato grado di diversificazione". Allo stesso modo, le perdite dovrebbero essere gestibili per il settore riassicurativo globale.L'agenzia di rating afferma che il mercato assicurativo immobiliare della California è stato difficile a causa degli elevati rischi di incendi boschivi e altre catastrofi naturali combinati con restrizioni normative su copertura e prezzi, portando molte compagnie di assicurazione a riconsiderare la loro offerta di prodotti, inclusa un'uscita diretta dal mercato. Ad esempio, ial mercato della California a partire dal 2022-2023. "È quindi possibile che una quota maggiore del solito delle perdite causate dagli incendi boschivi non sia assicurata o possa essere coperta dal California FAIR Plan, che è progettato per fornire una copertura antincendio fino a 3 milioni di dollari per casa e distribuire il rischio nel settore quando non è disponibile dalle compagnie tradizionali", si legge nel report.Secondo Morningstar DBRS, è probabile che in futuro l'accessibilità economica delle assicurazioni sulla proprietà continuerà a rappresentare, con molti proprietari che opteranno per non essere assicurati o per sottoassicurarli a causa dei costi elevati.