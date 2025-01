Partecipate statali valgono in Borsa 221,2 miliardi: 74 miliardi la quota pubblica

Banca MPS

Enav

Enel

Eni

Fincantieri

Italgas

Leonardo

Poste Italiane

Raiway

Saipem

Snam

STMicrolectronics

Terna

(Teleborsa) - All'inizio del nuovi anno, ilsi è portato a, rappresentando il. La loro capitalizzazione è scesa rispetto al 1° gennaio 2024 di 8,2 miliardi (-3,58%) ed il peso si è ridotto al di sotto del 30%.E' quanto emerge dalla consueta analisi di, nell’ambito del suo, che scatta una fotografia dell'andamento delle società controllate dal MEF:Le partecipate del MEF hanno dunque fatto, che ha chiuso il 2024 con una crescita del 6,4%, passando da una capitalizzazione iniziale di 761,9 miliardi di euro ad una di(+48,7 miliardi). Una sotto-performance dovuta al trascinamento negativo di sole tre Società - Stmicrolectronics, Eni, Snam - non compensato dalla crescita della capitalizzazione di tutte le altre dieci Partecipate.CoMar ha calcolato anche ilche lodetiene nelle sue paryecipatre, che si attesta adi euro al 1° gennaio 2025.è pari a: 16,5 miliardi di euro per Enel, 13 miliardi per Eni, 11,4 per Poste, 10 miliardi per Stmicrolectronics, 4,5 miliardi per Leonardo, Snam e Terna; arriva al miliardo in Banca MPS e 970 milioni di euro in Raiway.In valore assoluto, lesono quelle didi euro (da sola pesa per l’8,6% del totale del Listino),(5,3% del Listino),(2,7%), Poste Italiane con 17,7 miliardi (2,2%), Terna con 15,3 miliardi (1,9%), Leonardo con 14,9 miliardi (1,8%), Snam con 14,3 miliardi (1,7%), Banca MPS con 8,5 miliardi (1,05%). le altre valgono meno dell’1% del totale del Listino, a cominciare da Saipem con 5 miliardi di capitalizzazione, seguita da Italgas, Fincantieri, Enav e Raiway.Nel 2024, le performance più brillanti sono state messe a segno da(che a luglio 2024 ha eseguito un aumento di capitale per un controvalore complessivo di 399,3 milioni di euro), seguita da(+123,4% nei dodici mesi),(+73,6%), Saipem (+70,6%), Poste (+32,5%), Enav (+18,6%). Chiudono la serie positiva Raiway, Italgas, Enel e Terna., invece,(-46,8%, equivalenti ad un calo di 19,3 miliardi di euro), di(-17%, ovvero 8,8 miliardi) e(-8,1%, in di diminuzione di 1,2 miliardi).Secondo Massimo Rossi, Presidente di CoMar, "nella prima parte dell’anno, l’andamento dei corsi azionari delle Partecipate sarà, nel loro insieme, condizionato dalleenergetiche e dai conseguenti riflessi sui titoli di quelle Società che operano su tali mercati".