Cordoglio di Enav per la scomparsa di Maria Teresa Di Matteo

ENAV

(Teleborsa) - Il Presidente di, a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutti i dipendenti della Società, esprime profondo cordoglio per la scomparsa di, Capo Dipartimento trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.Presidente didal 2014 al 2015, Maria Teresa Di Matteo ha ricoperto anche il ruolo di Consigliere di Amministrazione dal 2015 al 2020, offrendo sempre la propria visione e dedizione rispetto ad un settore per il quale ha dimostrato grande competenza e professionalità.ENAV esprimee sentita vicinanza alla famiglia per la perdita di una persona che ha sempre ricoperto i propri ruoli con passione e dedizione al lavoro.