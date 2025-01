Piquadro, fatturato primi nove mesi sale a 134,6 milioni di euro

Piquadro

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha comunicato che ilconsolidato nei(al 31 dicembre 2024) è pari a 134,6 milioni di euro, in aumento del 2,4% rispetto all'omologo periodo chiuso al 31 dicembre 2023 e pari a 131,5 milioni di euro. (+2,5% a parità di cambi).Dal punto di vista geografico il gruppo ha registrato nelun fatturato di 61,8 milioni di euro, pari al 45,9% delle vendite consolidate (48,1% delle vendite consolidate al 31 dicembre 2023), in decremento del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio 2023/2024.Neldell'esercizio fiscale 2024/2025 (ottobre-dicembre) il gruppo ha registrato un fatturato pari a 46,8 in crescita del 2,9%, in gran parte trainato dalle performance della Maison Lancel in aumento del 15,0% rispetto all'analogo periodo chiuso al 31 Dicembre 2023."I primi nove mesi dell'esercizio si chiudono con, che registra una crescita superiore all'8%, trainata dal +12,2% like for like del canale DOS e dalle ottime performance di wholesale e e-commerce - ha commentato l'- Anche The Bridge ha mostrato solidi risultati, con una crescita del fatturato molto interessante soprattutto nei negozi diretti. Piquadro, infine, si conferma costante, con un fatturato in linea con le aspettative a testimonianza della solidità del gruppo e della qualità del lavoro svolto sui diversi marchi"."A questo proposito segnalo che, a partire da gennaio 2025, abbiamo adottato, per i marchi Piquadro e The Bridge, ilgià implementato con soddisfazione per la Maison Lancel - ha aggiunto - Questo nuovo modello consentirà di selezionare i rivenditori Piquadro e The Bridge sulla base di rigorosi criteri qualitativi, garantendo standard professionali elevati sia per le vendite nei negozi fisici che attraverso i canali digitali. Tale approccio contribuirà a rafforzare ulteriormente il prestigio e la notorietà che i nostri prodotti già vantano sul mercato".