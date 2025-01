Plus500, fatturato 2024 sopra le attese a 768 milioni di dollari

Plus500

(Teleborsa) -, azienda fintech britannica che fornisce servizi di trading online, ha chiuso il 2024 con undi circa 768 milioni di dollari (contro le aspettative degli analisti per 724,5 milioni di dollari, secondo un consensus fornito dalla società), generando undi circa 342 milioni di dollari. La posizione finanziaria mostra saldi di cassa di circa 900 milioni di dollari al 31 dicembre 2024."Le sofisticate e proprietarie tecnologie di marketing del Gruppo hanno determinato undurante l'anno, tra cui oltre 36.000 nuovi clienti nel solo quarto trimestre del 2024, il che equivale a un aumento di circa il 45% rispetto al terzo trimestre del 2024", si legge in una nota.Guardando al futuro, Plus500 afferma di essere ben posizionata per continuare a eseguire la sua tabella di marcia strategica di espansione in nuovi mercati, sviluppo di nuovi prodotti e approfondimento dell'impegno con i clienti, a sua volta guidando la crescita e il valore per gli azionisti. Il board ", prevedendo che il gruppo continuerà a realizzare solidi progressi finanziari e strategici, oltre a fornire ulteriori rendimenti agli azionisti", viene sottolineato.