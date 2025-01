Sul Conto Titoli Moneyfarm arrivano gli ETF di State Street Global Advisors

State Street Corporation

(Teleborsa) - Al via una nuova collaborazione tra, società di consulenza finanziaria con approccio digitale, e(SSGA), la divisione di asset management di, per arricchire ulteriormente l'offerta di soluzioni di investimento sul Conto Titoli Moneyfarm.Grazie a questa collaborazione, sulsaranno resi disponibili oltrecon il rimborso totale delle spese di acquisto per ordini di importo superiore a. Oltre a replicare i principali indici azionari e obbligazionari di Europa, Stati Uniti e Mercati Emergenti, questi ETF includono anche strategie con focus su titoli con un track record di distribuzione costante di dividendi elevati e settoriali, in grado di aiutare gli investitori a personalizzare le proprie strategie d’investimento sulla base di obiettivi personali, tendenze di mercato, preferenze settoriali e altri fattori.Conto Titoli è stato progettato per offrire ai clienti Moneyfarm un accesso ampio e diretto ai mercati finanziari, insieme alla possibilità di mantenere una visione di lungo periodo e di compiere scelte d’investimento informate, valutando in modo olistico l’esposizione del proprio patrimonio. Gliconsentono agli investitori di avere immediata contezza della distribuzione percentuale di tutti gli investimenti in essere con Moneyfarm – dai portafogli, classici o sostenibili, in gestione patrimoniale o in piano pensione, al Conto Titoli, fino ai portafogli monetari e agli investimenti assicurativi. In aggiunta, ai clienti è offerta la possibilità di valutare quanto il proprio patrimonio sia esposto a una determinata asset class, area geografica o settore, così da prendere decisioni più consapevoli e avere conversazioni più dettagliate con il proprio consulente.è uno dei più grandial mondo, con un patrimonio gestito di, e i suoi ETF SPDR comprendono una vasta gamma di asset, sia nazionali che internazionali, in grado di offrire agli investitori la flessibilità di selezionare gli strumenti più in linea con le loro strategie d’ investimento., Chief Commercial Officer di Moneyfarm, ha dichiarato: "La nuova collaborazione con SSGA ribadisce il nostro impegno ad offrire ai clienti Moneyfarm un’esperienza d’investimento sempre più completa ed efficiente. Le esigenze dei risparmiatori sono in costante evoluzione, al passo con l’innovazione tecnologica: come Moneyfarm vogliamo farci trovare pronti ad anticiparle e a fornire la risposta più funzionale possibile, nel solco del nostro approccio ibrido, accessibile e trasparente. Il nostro obiettivo resta quello di affiancare i clienti nella gestione quotidiana del loro portafoglio a 360 gradi come un vero e proprio total wealth partner, con il nostro team di consulenti finanziari sempre pronto a supportarli in caso di necessità”., Head of Intermediary client coverage Southern Europe di State Street Global Advisors, ha aggiunto: “Siamo lieti di collaborare con Moneyfarm per offrire agli investitori italiani un accesso vantaggioso a diversi mercati geografici attraverso un’ampia gamma di ETF. La gamma di ETF SPDR resa disponibile sul Conto Titoli Moneyfarm copre un ampio universo d’investimento, in grado di aiutare gli investitori a creare e adattare i propri portafogli in modo flessibile ed efficiente”.Per i mesi a venire, Moneyfarm ha in programma l’ulteriore ampliamento dell’offerta di Conto Titoli attraverso nuovi accordi con società leader in specifici segmenti del risparmio gestito. Da sempre Moneyfarm seleziona in modo del tutto indipendente i partner e gli strumenti migliori in termini di efficienza e flessibilità del prodotto, negozia il costo più conveniente per i clienti e mette loro a disposizione la soluzione più adatta. Una filosofia che ha guidato la Società sin dalla creazione delle prime gestioni patrimoniali in ETF, privilegiando strumenti liquidi e a costo ridotto, e che oggi resta alla base dell’evoluzione del suo ecosistema.