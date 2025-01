B&C Speakers, ricavi 2024 salgono a 100 milioni di euro

B&C Speakers

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della progettazione, produzione, distribuzione e commercializzazione di trasduttori elettroacustici ad uso professionale, ha chiuso ilconpari a circa 100 milioni di euro, in crescita (+6,4%) rispetto al valore raggiunto nel 2023 quando si attestò al valore di 94 milioni di euro.Il 2024 è stato il primo esercizio intero nel quale si è manifestato integralmente il contributo delle neo consolidate, il cui fatturato 2024 risulta pari a circa 7,5 milioni di euro, e, il cui fatturato 2024 risulta pari a circa 6,1 milioni di euro; per quanto concerne le società del Gruppo operanti sotto i marchi "B&C" e "18s" il fatturato 2024 raggiunge l'importo di 87 milioni di euro, in lieve calo (-4,9%) rispetto al dato 2023."L'aver raggiunto nell'anno appena concluso la soglia dei 100 milioni di fatturato rappresenta unadel gruppo in un contesto di mercato complicato dalle note tensioni internazionali e con una forte frenata della domanda interna cinese", ha detto l'"A questa è infatti quasi interamente dovuta la lieve flessione del fatturato della capogruppo, che è comunque riuscita a mantenere ottimi livelli di marginalità - ha aggiunto - Ilnell'ultimo trimestre e l'approvazione costante dei prodotti del gruppo in sistemi audio di prima fascia che saranno a breve lanciati sul mercato, sono solidi elementi di base per guardare all'anno in corso con forte motivazione".