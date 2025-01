Biden: "L'accordo per il cessate il fuoco a Gaza è sul punto di essere chiuso"

(Teleborsa) - Ore decisive per lache secondo ilè più vicina che mai. "Siamo sul punto di vedere finalmente realizzata una proposta che avevo presentato dettagliatamente diversi mesi fa", ha dichiarato Biden, affermando che la sua amministrazione sta lavorando "con urgenza per concludere questo accordo" per Gaza e il rilascio degli ostaggi.L'inquilino della Casa Bianca, che tra una settimana lascerà il posto al neo eletto presidente, nel suo ultimo discorso di politica estera al dipartimento di Stato, traccia il percorso del lavoro svolto nei suoi quattro anni da Presidente e rivolge parole al suo successore lanciando un chiaro messaggio: "Non abbandonare l'".e dal punto di vista diplomatico", ha affermato incassando l'applauso del segretario Antony Blinken e dei funzionari e dipendenti presenti.Poi rivendica che grazie alle sue politichee si è imposta soprattutto su un avversario,. "N, nonostante le previsioni, e non sorpasserà mai l'economia degli Stati Uniti", ha detto Biden precisando tuttavia di aver mantenuto un dialogo equilibrato con il leader cinese Xi Jinping.