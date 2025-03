Wall Street in calo, attesa per Fed e sviluppi geopolitici

Alphabet

(Teleborsa) -, dopo due giornate consecutive in rialzo che hanno offerto una tregua dal recente sell-off del mercato statunitense. Inizia oggi la riunione di due giorni della. Mentre si prevede che i tassi di interesse rimarranno invariati, gli investitori attendono la valutazione del presidente Jerome Powell sull'economia e sul percorso futuro dei tassi.Per quanto riguarda la geopolitica,di quasi due mesi con Hamas lanciando attacchi aerei su Gaza, mentre sale l'attesa per la, che starebbe chiedendo la sospensione di tutte le consegne di armi all'Ucraina durante un cessate il fuoco in Ucraina. Prima della discussione, Trump ha affermato che "molti elementi" di un accordo di pace erano in atto, sebbene abbia ammesso che "molto resta" da elaborare.Prima della campanella, è emerso che lanegli Stati Uniti, i prezzi import ed export sono risultati sopra le previsioni a febbraio, mentre sono arrivati dati contrastati dal mercato edilizio a febbraio (permessi edilizi -1,2% e apertura cantieri +11,2%)Sul fronte societario, occhi puntati su, che ha annunciato l'per 32 miliardi di dollari nel suo più grande deal di sempre, e su, con ilalla conferenza GTC in California.Guardando ai principali indici, si muove sotto la parità il, che scende a 41.734 punti, con uno scarto percentuale dello 0,26%; sulla stessa linea, in lieve calo l', che continua la giornata sotto la parità a 5.641 punti (-0,66%). In discesa il(-1,16%); con analoga direzione, negativo l'(-0,72%).