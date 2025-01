Gibus, ricavi 2024 in calo del 7,4% a 84,6 milioni di euro

Gibus

(Teleborsa) -, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 84,6 milioni di euro, in diminuzione del 7,4% rispetto a 91,4 milioni di euro nel 2023.I ricavi realizzati all'si attestano a 38,2 milioni di euro e rappresentano il 45% del totale: la variazione rispetto al 2023 è pari a -5,4% (40,3 milioni di euro, pari al 44% del totale), con un contributo del Gruppo LEINER pari a 23,0 milioni di euro. Il, presidiato con una rete di GIBUS Atelier diffusa su tutto il territorio nazionale, registra ricavi pari a 46,4 milioni di euro, in diminuzione del 9,1% rispetto a 51,0 milioni di euro nel 2023.Relativamente alle linee di prodotto, il Gruppo registra ricavi relativi al segmentopari a 33,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 34,3 milioni di euro nel 2023; nello specifico, la linea Lusso High Tech (pergole bioclimatiche) registra ricavi per 23,5 milioni di euro (23,1 milioni di euro nel 2023) e la linea Sostenibilità (zip screen) registra ricavi per 10,4 milioni di euro (11,2 milioni di euro nel 2023). Laregistra ricavi per 43,2 milioni di euro, -13,7% rispetto a 50,1 milioni di euro nel 2023. I ricavi incrementali riconducibili al Gruppo LEINER sono pari a 23,0 milioni di euro, di cui 4,2 milioni di euro generati dalla controllata Schirmherrschaft Vertriebs, che opera vendite dirette ai clienti finali esclusivamente nella ristorazione e nell'industria alberghiera."Il 2024 si chiude con, con ricavi leggermente superiori rispetto alle nostre stime iniziali - ha commentato l'- Questo traguardo dimostra che, anche in un contesto di mercato complesso e sfidante, è possibile cogliere segnali positivi che alimentano fiducia e slancio verso il futuro".: il 2024 si configura come primo anno "pulito" dagli effetti di Sconto in Fattura e Superbonus e chiude con ricavi del 67% superiori rispetto al 2019, esercizio immediatamente antecedente al trend di crescita innescato dal Covid e dagli incentivi", ha aggiunto.