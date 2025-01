Lavoro, Calderone: scommettere su formazione professionale

(Teleborsa) - Sulla formazione ". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Marina Calderone, intervenendo alla Camera alla presentazione del rapporto Inapp. "Oggi abbiamo risultati importanti - ha sottolineato - il 75% dei ragazzi che frequenta percorsi di formazione professionale alla fine trova un lavoro. L'altro 25% continua a studiare, come giusto che sia. Quando guardiamo invece ai giovani che frequentano i percorsi degli Its la percentuale di transito verso il lavoro è del 98%. Vuol dire che sonoCalderone ha poi affermato che. È importante che abbia un sistema di certificazione che dica quanto quel percorso incide sull'occupabilità delle persone".Il ministro del Lavoro ha inoltre detto che "dobbiamo guardare anche alla capacità di aprirci alla certificazione delle soft skills, le capacità di svolgere delle funzioni in modo adeguato. Credo sia importante attraverso la Crui fare un percorso su questi nuovi temi: la vSull'adeguamento dell'età pensionabile all'aspettativa di vita la volontà del governo è di aprire il confronto "secondo i normali crismi e soprattutto senza delle accelerazioni" e dopo "tutti gli approfondimenti del caso", ha sottolineato, infinte, Calderone.