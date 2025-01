Aksìa, la partecipata Kintek acquista Mictu: primo add-on, allo studio altri dossier

(Teleborsa) -, fondo gestito da Aksìa SGR, annuncia, azienda italiana specializzata nella produzione di utensili speciali e ad alta precisione per diversi settori industriali.Mictu rappresenta ildel Gruppo Kintek e rientra nella strategia di espansione avviata con l'ingresso del Fondo (avvenuto nel 2023) volta ad aggregare aziende di successo e di elevato standing. Fondata nei primi anni '80 e guidata da Antonello Collavo, Mictu è una realtà industriale con sede a Quero Vas (Belluno), specializzata nella produzione di utensili in carburo di tungsteno e diamante policristallino, destinati principalmente ai settori dell'occhialeria e del medicale.Nel 2024 il Gruppo Kintek ha registrato un fatturato complessivo di circa 20 milioni di euro, con una quota export pari al 50% e un'elevata marginalità, e conta di superare i 22 milioni nel 2025. In linea con la strategia di buy and build, il Gruppo sta, con un focus sulla diversificazione sia del portafoglio prodotti che degli end market (occhialeria, medicale, metalli preziosi), oltre che a livello geografico, con un focus sugli Stati Uniti.