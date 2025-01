Cauto il Mercato americano. Attesa per inflazione e trimestrali

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,52%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si ferma a 5.843 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Sulla parità il(-0,13%); poco sotto la parità l'(-0,23%).Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione a dicembre sono aumentati meno delle attese, riducendo i timori di un aumento dell'inflazione che sarà resa nota in giornata. Sale l'attesa anche per le trimestrali delle grandi banche statunitensi, con i conti oggi di Citigroup, JPMorgan, Goldman Sachs, BNY, Wells Fargo e BlackRock, mentre domani diffonderanno i conti Bank of America e Morgan Stanley.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,30%),(+1,28%) e(+1,24%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,97%) e(-0,94%).del Dow Jones,(+2,50%),(+1,94%),(+1,54%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,32%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,26%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,14%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,35%),(+3,80%),(+3,45%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,37%.In apnea, che arretra del 4,74%.Vendite su, che registra un ribasso del 3,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,54%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Empire State Index (preced. 0,2 punti)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,9%; preced. 2,7%)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,8%)14:30: PhillyFed (atteso -7 punti; preced. -10,9 punti)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,2%; preced. 0,1%).