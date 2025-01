CleanBnB, EnVent conferma Outperform: KPI 2024 confermano progresso costante

CleanBnB

(Teleborsa) - EnVent Italia SIM ha confermato il(aper azione, upside potenziale del 141%) e la" su, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine.Gli analisti ricordano che CleanBnB ha svelato i: numero di soggiorni in proprietà gestite oltre 125.000, +26% rispetto al FY23, contribuendo con 49,2 milioni di euro di prenotazioni lorde (+23%). Nel 2024, sono state aggiunte oltre 500 proprietà al portafoglio: a dicembre 2024 CleanBnB gestiva quasi 3.000 proprietà in oltre 100 località in Italia (da 2.422 a dicembre 2023 e 2.882 a settembre 2024). Nel quarto trimestre 2024 il numero di soggiorni è stato di oltre 29.000, +19% rispetto al quarto trimestre 2023, contribuendo con 10,4 milioni di euro di prenotazioni lorde (+17%)."I dati operativi FY24 sono coerenti con le nostre stime di fatturato, con unadei periodi precedenti", si legge nella ricerca.