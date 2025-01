Clima, qual è l'impatto economico delle alluvioni in Europa?

(Teleborsa) -la messa in sicurezza del territorio è fondamentale e si studiano soluzioni sempre più all’avanguardia. Basti pensare che negli ultimi 30 anni le inondazioni, in Europa, hanno provocato quasi 3.000 vittime e danni economici pSecondo il Rapporto sul Dissesto idrogeologico dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti,“Il riscaldamento globale ha portato cambiamenti climatici con eventi metereologici sempre più estremi. Le recenti catastrofi ne sono una dolorosa evidenza. La messa in sicurezza del territorio è fondamentale, ma nell’attesa che ciò si realizzi, non resta che utilizzare le tecnologie attualmente disponibili per minimizzare e, per quanto possibile,