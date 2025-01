CNH lancia chatbot basato su AI per supporto clienti immediato

CNH Industrial

(Teleborsa) -, colosso del settore dei macchinari e dei servizi, ha lanciato un(AI) perLo strumento CNH AI Tech Assistant è già al lavoro presso oltre 300 gruppi di concessionari autorizzati per l'agricoltura e l'edilizia in, con un'espansione globale in corso. Funziona simulando conversazioni per fornire una diagnosi e un piano di riparazione per le macchine dei marchi CNH.Lo strumento consente ai tecnici dei concessionari di risparmiare tempo sulle riparazioni fornendo, si legge in una nota."AI Tech Assistant è trasformativo e traccia un percorso nello sviluppo di strumenti futuri che è istintivo per risolvere le esigenze dei concessionari. Il nostro obiettivo all'interno del team Global Parts & Service è semplificare i processi di riparazione, migliorare i tempi di attività e la soddisfazione del cliente con la sua macchina", ha affermato, responsabile di Agriculture Parts & Service presso CNH.