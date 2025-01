Conafi verso delisting per ridurre i costi. Prevede perdite fino al 2028

Conafi

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, holding quotata su Euronext Milan e attiva nell'intermediazione finanziaria e negli NPL, ha deliberato di dare mandato al Presidente Andrea Dalla Chiara di convocare l'Assemblea straordinaria per deliberare in merito alla proposta di, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguenteSi prevede che l'Assemblea straordinaria degli azionisti verrà convocata per il giornoin unica convocazione.La società sostiene che il delisting garantirebbe "una, una maggiore flessibilità operativa e una rilevante semplificazione organizzativa".Nel corso degli ultimi anni, la società - holding di partecipazioni i cui risultati economici e le cui risorse finanziarie dipendono prevalentemente dalla distribuzione di dividendi da parte delle partecipate -. Il risultato di esercizio delle proprie partecipate ISCC Finteche Prestitò negli ultimi tre esercizi è stato prevalentemente negativo e, conseguentemente, in tale periodo le stesse non hanno proceduto alla distribuzione di dividendi.La società, con il supporto di KPMG Advisory, ha predisposto un piano pluriennale relativo agli esercizi 2024-2028 per valutare la sostenibilità delle proprie attività. Dal piano emerge che, in assenza di interventi, Conafisociali. Inoltre, sussiste il rischio che, con l'esercizio 2028, le consistenze patrimoniali e finanziarie vengano sostanzialmente meno. Conafi ha chiuso l'ultimo bilancio in utile nel 2018.IlNusia - titolare, direttamente e indirettamente, per il tramite di Alite, di complessive 23.859.212 azioni, pari al 64,59% del capitale sociale e al 74,09% dei diritti di voto - haall'operazione di trasformazione.