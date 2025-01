Fed, Williams: ci vorrà ancora tempo prima di raggiungere obiettivo di inflazione

(Teleborsa) - "Il processo di disinflazione è ancora in corso. Ma non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo del 2 percento eprima che possiamo raggiungerlo in modo duraturo". Lo ha affermato il presidente della Federal Reserve Bank di New York,, ad un evento in Connecticut.Williams ha sottolineato che "l'ed è tornata in equilibrio, così come i rischi per i due lati del nostro mandato di massima occupazione e stabilità dei prezzi".", ha evidenziato il banchiere centrale, aggiungendo che "mentre mi aspetto che la disinflazione progredisca, ci vorrà tempo e il processo potrebbe essere discontinuo. La politica monetaria è ben posizionata per mantenere in equilibrio i rischi per i nostri obiettivi".