Fed, Williams: con dazi crescita USA sotto 1% e inflazione fino al 4%

(Teleborsa) - "L', dato il solido mercato del lavoro e l'inflazione ancora al di sopra del nostro obiettivo del 2%. È importante sottolineare che ci offre l'opportunità di valutare i dati e gli sviluppi in arrivo e, in definitiva, ci mette in una posizione ottimale per adattarci alle mutevoli circostanze che incidono sul raggiungimento dei nostri obiettivi a doppio mandato". Lo ha dichiarato, presidente della Federal Reserve di New York, a un evento della Puerto Rico Chamber of Commerce."È- ha spiegato - Dati gli effetti incerti dei dazi recentemente annunciati e di altre modifiche politiche, la gamma di risultati che potrebbero verificarsi è insolitamente ampia. Detto questo, i contorni generali delle prospettive stanno diventando un po' più chiari"."Data la combinazione del rallentamento della crescita della forza lavoro dovuto alla riduzione dell'immigrazione e degli effetti combinati dell'incertezza e dei dazi, ora mi aspetto che la crescita del PIL reale rallenterà considerevolmente rispetto al ritmo dello scorso anno, probabilmente attestandosi leggermente al di sotto dell'1% - ha detto Williams - Con questa riduzione del ritmo di crescita, mi aspetto che il tasso di disoccupazione salirà dall'attuale 4,2% a una cifra compresa tra il 4,5% e il 5% nel prossimo anno. Prevedo che l'"."Sebbene le prospettive economiche per quest'anno stiano diventando più chiare, cosa succederà in seguito rimane poco chiaro - ha sostenuto il banchiere centrale - Unae come ciò potrebbe influenzare le aspettative. Un altro interrogativo è come l'economia globale reagirà al cambiamento delle politiche commerciali. Come ho sottolineato in un recente discorso, le economie mondiali sono fortemente interconnesse e ciò che accade nel nostro Paese influenza gli altri Paesi e viceversa".