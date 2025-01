Goldman Sachs, utile 4° trimestre balza a 4,1 miliardi di dollari con forza investment banking

Goldman Sachs

(Teleborsa) -ha riportato ricavi netti pari a 53,51 miliardi di dollari e utili netti pari a 14,28 miliardi di dollari nel. I ricavi netti sono stati pari a 13,87 miliardi di dollari e gli utili netti sono stati pari a 4,11 miliardi di dollari per ildel 2024 (vs 2 miliardi un anno fa). La banca ha battuto le attese degli analisti.L'utile per azione () è stato pari a 40,54 dollari per il 2024 ed è stato pari a 11,95 dollari per il quarto trimestre del 2024. Ilè stato del 12,7% per il 2024 e il ROE annualizzato è stato del 14,6% per il quarto trimestre del 2024.I ricavi netti insono stati pari a 34,94 miliardi di dollari per il 2024, il 16% in più rispetto al 2023.All'interno di questa divisione, lesono state pari a 7,73 miliardi di dollari, il 24% in più rispetto al 2023, riflettendo principalmente ricavi netti significativamente più elevati in Debt underwriting, guidata principalmente dall'attività di finanza con leva finanziaria, e Equity underwriting, guidata principalmente da offerte pubbliche secondarie e iniziali. I ricavi netti insono stati di 13,20 miliardi di dollari, il 9% in più rispetto al 2023, riflettendo principalmente ricavi netti significativamente più elevati nel finanziamento FICC, guidati principalmente da mutui e prestiti strutturati. I ricavi netti insono stati di 13,43 miliardi di dollari, il 16% in più rispetto al 2023.L'è stato di 1,35 miliardi di dollari per il 2024, rispetto a 1,03 miliardi di dollari per il 2023. L'accantonamento per perdite su crediti è stato di 351 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2024, rispetto a 577 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2023 e 397 milioni di dollari per il terzo trimestre del 2024."Siamoper il trimestre e l'anno - ha detto il- Sono incoraggiato dal fatto che abbiamo raggiunto o superato quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati nella nostra strategia per far crescere l'azienda cinque anni fa e, di conseguenza, abbiamo aumentato i nostri ricavi di quasi il 50% e migliorato la durata del nostro franchising".ha generato ricavi netti di 16,14 miliardi di dollari nel 2024, inclusi costi di gestione e altre commissioni record e ricavi netti record di private banking e prestiti. Le attività sotto supervisione sono aumentate del 12% durante l'anno a un record di 3,14 trilioni di dollari.