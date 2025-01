UE chiede revisione di investimenti in uscita in aree tech chiave per valutare sicurezza

(Teleborsa) - Laha pubblicato una raccomandazione che invita gli Stati membri dell'UE a. La raccomandazione si applica adi importanza strategica nonché a quelle a più alto rischio (semiconduttori, intelligenza artificiale e tecnologie quantistiche) e invita gli Stati membri a valutare i rischi per la sicurezza economica potenzialmente derivanti da tali transazioni.Questa revisione degli investimenti in uscita informerà una decisione sulla necessità di ulteriori azioni, a livello UE e/o nazionale, per affrontare eventuali rischi identificati. L'obiettivo finale della Commissione è impedire che gli investimenti in uscita dell'UE abbiano un impatto negativo sulla sicurezza economica dell'Unione, ""; si legge in una nota.Questae dovrebbe riguardare sia le transazioni in corso che quelle passate, a partire dal 1° gennaio 2021. Gli Stati membri sono tenuti a fornire una relazione sui progressi compiuti entro il 15 luglio 2025 e una relazione completa sulla loro attuazione di questa raccomandazione e su eventuali rischi identificati entro il 30 giugno 2026."L'UE è e rimarrà tra i leader sia nell'offerta che nell'attrazione di investimenti di livello mondiale - ha commentatoper il commercio e la sicurezza economica - Tuttavia, la geopolitica odierna implica che dobbiamo avere una comprensione più approfondita dei potenziali rischi che ciò potrebbe comportare. La valutazione degli investimenti in uscita dell'UE in aree tecnologiche chiave ci consentirà di avere un quadro più chiaro delle potenziali minacce che affrontiamo".