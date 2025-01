Wells Fargo, utile 4° trimestre in crescita su forti commissioni investment banking

Wells Fargo

(Teleborsa) -, la quarta più grande banca statunitense, ha chiuso ildel 2024 con unpari a 5,079 miliardi di dollari, o 1,43 dollari per azione, in crescita rispetto ai 3,446 miliardi di dollari, o 0,86 dollari per azione, dell'anno precedente. Isono stati pari a 20,378 miliardi di dollari, in calo dai 20,478 di un anno fa. La banca ha battuto le attese degli analisti.Ilè diminuito del 7%, guidato dal mix di depositi e dalle variazioni dei prezzi, dall'impatto dei tassi più bassi sulle attività a tasso variabile e dai saldi dei prestiti più bassi, parzialmente compensati da un finanziamento di mercato più basso.Ilè aumentato dell'11%, guidato da risultati migliori dagli investimenti in capitale di rischio, un aumento delle commissioni basate sulle attività in Wealth and Investment Management su valutazioni di mercato più elevate e commissioni di investment banking più elevate, nonché aumenti nella maggior parte delle altre categorie di commissioni, parzialmente compensati da perdite nette su titoli di debito correlate a un riposizionamento del portafoglio di investimenti e minori guadagni netti dalle negoziazioni nella nostra attività Markets.In particolare, lesono aumentate di 270 milioni di dollari, ovvero del 59%, grazie all'aumento dell'attività nei mercati azionari e obbligazionari e alle commissioni di consulenza più elevate.L'nel quarto trimestre del 2024 (1,095 miliardi di dollari) ha incluso una diminuzione dell'accantonamento per perdite su crediti, che riflette minori accantonamenti nella maggior parte dei portafogli di prestiti, parzialmente compensati da un accantonamento più elevato per prestiti su carte di credito guidato da un aumento dei saldi."La nostra solida performance in questo trimestre corona un anno di progressi significativi per Wells Fargo - ha commentato il- Il, stiamo riscontrando i benefici degli investimenti che stiamo effettuando per aumentare la nostra crescita e migliorare il modo in cui serviamo i nostri clienti e le nostre comunità, abbiamo mantenuto un solido bilancio, abbiamo restituito circa 25 miliardi di dollari di capitale agli azionisti e abbiamo fatto progressi significativi nel nostro lavoro di controllo e rischio"."I nostri utili per azione sono aumentati dell'11% rispetto all'anno scorso e hanno beneficiato delle decisioni che abbiamo preso per uscire o ridimensionare alcune attività, ridurre la nostra dipendenza dal reddito da interessi netti aumentando i ricavi basati sulle commissioni, aumentare gli investimenti nelle nostre attività principali e cercare costantemente di aumentare l'efficienza in tutta l'azienda - ha aggiunto - La, in aumento del 15% rispetto all'anno scorso, ha ampiamente compensato il calo previsto del reddito da interessi netti. Le spese sono diminuite rispetto all'anno scorso e le tendenze del credito sono rimaste relativamente stabili. Abbiamo mantenuto un significativo capitale in eccesso con un rapporto CET1 dell'11,1% a fine anno mentre abbiamo riacquistato circa 20 miliardi di dollari di azioni ordinarie durante l'anno, in aumento del 64% rispetto all'anno scorso, e aumentato il nostro dividendo per azione in azioni ordinarie del 15%".