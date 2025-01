FOPE, ricavi netti in aumento del 10% nel 2024

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso l'esercizio 2024 conpari a 73,4 milioni di euro, registrando una crescita di 6,7 milioni di euro (pari a +10,0%) rispetto a 66,8 milioni di euro nel 2023.Laè cash positive per 3,3 milioni di euro, in miglioramento di 3,3 milioni di euro rispetto al 2023."Esprimiamo un giudizio positivo sul risultato delle vendite del 2024, che conferma la capacità di crescere sui mercati e affermare il valore del brand e dell'esclusivo prodotto - ha commentato l'- Il mercato americano si è distinto per il raggiungimento di ottimi risultati così come i paesi del sud est asiatico, il Giappone e la Corea del Sud, verso i quali abbiamo incrementato gli investimenti. La politica di copertura sui fabbisogni di oro ha neutralizzato le fluttuazioni delle quotazioni dell'oro e il margine primario delle vendite non ha subito scostamenti rispetto ai valori di budget. Gli interventi di ottimizzazione eseguiti sui processi produttivi e le consolidate nuove condizioni operative, hanno garantito un'evasione degli ordini in linea con i tempi pianificati, recuperando anche il gap sui volumi di prodotto evaso registrato a fine giugno 2024"."La PFN è risultata positiva e in miglioramento rispetto al 2023 nonostante gli investimenti realizzati e l'assorbimento di risorse finanziarie generato dalla fisiologica crescita del capitale circolante conseguente alla crescita del business - ha aggiunto -di ulteriore crescita, sono importanti i volumi di ordini confermati già in portafoglio e domani inizia Vicenza Oro, primo importante evento fieristico internazionale, durante il quale presenteremo le nuove collezioni".