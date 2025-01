Intrum Italy, oltre 1,2 miliardi di euro di nuovi mandati di gestione acquisiti tra novembre e dicembre

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, società leader nel settore del credito, joint venture tra(51%) e(49%), comunica di aver acquisito nel mese dinuovi mandati di gestione aventi ad oggetto portafogli ceduti da 7 diverse banche di primissimo piano per oltredi valore nominale di crediti, tra cui circa 500 milioni di euro di leasing, asset class in cui Intrum è il player di riferimento.Nello specifico i mandati derivano daper un valore nominale di crediti di circa 1,100 miliardi da parte di 3 grandi investitori internazionali. Inoltre è stato siglato un accordo per il conferimento al fondo UTP Italia di un portafoglio prevalentemente UTP per un valore nominale di crediti di circa 100 milioni di euro.Queste operazioni si aggiungono agli altri mandati di servicing vinti da Intrum Italy nei mesi precedenti e ai flussi in ingresso derivanti dai contratti di servicing di lungo periodo, rafforzando così il posizionamento della società sul mercato italiano."Siamo orgogliosi di annunciare queste importanti operazioni che non solo valorizzano le nostre abilità di deal execution, ma confermano sia la nostra capacità di attrarre e supportare i grandi investitori internazionali nell’acquisizione cash di portafogli di UTP&NPL italiani, sia il nostro importante ruolo nel mantenimento di bassi NPE ratio del sistema bancario italiano", ha dichiarato, Amministratore Delegato di Intrum Italy.