Saccheria F.lli Franceschetti, nel 2024 ricavi gestionali a 17,7 milioni

Saccheria F.lli Franceschetti

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha preso visione dei ricavi gestionali al 31 dicembre 2024, non soggetti a revisione contabile, che si attestano a 17,7 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto a 17,8 milioni di euro nel 2023 (-0,5% YOY).Ilconferma il trend positivo degli ultimi anni registrando un incremento del fatturato del 27% rispetto all'esercizio 2023.ammonta a Euro 0,6 milioni con un miglioramento di Euro 0,6 milioni rispetto allo scorso esercizio.I ricavi delle(sia commercializzato che manufactured) ammontano rispettivamente a: “big bags” 13,4 milioni di euro (13,3 milioni di euro nel 2023), “fertilizer bags” 1,0 milioni di euro (1,1 milioni di euro nel 2023), “small bags” 1,9 milioni di euro (1,3 milioni di euro nel 2023).: “Se guardiamo i risultati di fatturato del Q4 2024, non possiamo che giudicarlo. Il Q4 2024 registra, infatti, un dato praticamente identico a quello del Q4 2023, permettendoci di chiudere l'anno con un fatturato totale in linea con quello dello scorso esercizio e contribuendo a colmare l'importante gap rispetto al 2023 che si era manifestato nei primi mesi del 2024. Si ricorda che il Q1 2024 chiudeva con un -18% rispetto allo stesso periodo del 2023 e il dato semestrale mostrava un -7% rispetto al 2023. Questo recupero, che si accompagna al, è l'evidenza sia dell'efficacia della politica commerciale di Saccheria che della capacità di far fronte all'emergenza legata ai ritardi nelle consegne da parte dei fornitori a seguito degli attacchi dei pirati nel Mar Rosso. Saccheria ha posto in essere, infatti, azioni commerciali volte sia al mantenimento dei clienti già acquisiti ma soprattutto alla ricerca di nuovi clienti e quote di mercato."