Milione (SAVE), Moody's conferma rating Ba1 con outlook positivo

Moody's

(Teleborsa) -ha, con l'che rimane. Milione è la holding di Save, la concessionaria che gestisce gli aeroporti di Venezia e Treviso.L'outlook positivo riflette la buona performance operativa di Milione e il potenziale per rafforzarsi fino a raggiungere livelli commisurati a un rating "Baa3". Sebbene il gruppo si sia, che includono il 100% della liquidità disponibile dopo i pagamenti del servizio del debito, l'attesa è che Milione regoli le distribuzioni per mantenere risorse finanziarie adeguate. Ciò contribuirà a controllare la leva finanziaria del debito, a mantenere un margine adeguato rispetto ai patti di inadempimento del debito e a garantire una solida copertura delle esigenze di liquidità, comprese le spese in conto capitale pianificate e la gestione delle flessioni cicliche.Il traffico negli aeroporti di Milione ha raggiuntoalla fine di dicembre 2024, un aumento annuo dell'1,9% rispetto al 2023 e solo l'1,2% al di sotto dei livelli del 2019. Questa performance è stata leggermente peggiore delle precedenti aspettative di una ripresa completa nel 2024, principalmente a causa delle ridotte allocazioni di capacità da parte di alcune compagnie aeree durante la seconda metà dell'anno, scrive Moody's.I volumi di traffico continuano a essere sostenuti dalla forte domanda di viaggi per piacere, dall'attrattiva di Venezia come una delle destinazioni di viaggio più popolari al mondo e dall'economia dinamica del Nord-Est Italia. L'attesa è che i volumi annuali di passeggeri di Milione, che è ampiamente in linea con il trend storico del traffico pre-pandemia. Ciò riflette anche l'aspettativa che la lenta ripresa si consoliderà gradualmente in Europa nel 2025. Tuttavia, persistono rischi al ribasso per il settore aeroportuale europeo, tra cui performance macroeconomiche più deboli del previsto e rischi geopolitici che potrebbero creare una certa incertezza.